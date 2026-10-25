KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınavda verdikleri cevapları kontrol etmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekliyor. Gözler ÖSYM'nin resmi duyurularına çevrilirken 2026 KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı araştırılıyor.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde ve KKTC'de düzenleniyor. Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katıldığı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltiliyor. Adaylar, 2026 KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları açıklanacağı saate odaklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınavın 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlaması ve 12.25'te tamamlanması planlanıyor. Adayların sınavda karşılaştıkları soruları inceleyebilmeleri ve verdikleri cevapları değerlendirebilmeleri için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının sınav sonrasında aynı gün erişime açılması bekleniyor.

Önceki uygulamalarda soruların yüzde 10'luk bölümü kamuoyuyla paylaşılırken sınava katılan adaylara soru kitapçığının tamamını belirli bir süre boyunca görüntüleme imkanı tanındı. Ortaöğretim sınavına ilişkin erişim süresi ve yayımlanma saati ise ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşecek.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2026 ÖSYM sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınava ait soru kitapçığına ulaşabilecek. ÖSYM'nin önceki sınavlarda uyguladığı yöntem doğrultusunda temel soru kitapçığının yüzde 10'luk bölümünün ve cevap anahtarının kamuya açık olarak paylaşılması, soruların tamamının ise yalnızca sınava katılan adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Sınav sorularının ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla adaylar işaretledikleri cevapları kontrol ederek yaklaşık net sayılarını hesaplayabilecek. KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde dörder yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.

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