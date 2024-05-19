Kubilay Penbeklioğlu Kirli Sepeti'nde okul müdürü rolünü oynayacak

Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek

Bugün 17.30 ile 19.00 arasında 19 Mayıs kutlamalar sebebiyle Çırağan Caddesi ve 3 cadde trafiğe kapalı olacak

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe