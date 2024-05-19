Kubilay Penbeklioğlu Kirli Sepeti'nde okul müdürü rolünü oynayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Now Tv ekranlarında yayınlanan diziye yeni bir isim katılıyor. Sevilerek takip edilen Kirli Sepeti'ne Kubilay Penbeklioğlu katılırken hangi karakteri oynayacak sorusu merak edildi. Sezon finaline kısa süre kala dizinin oyuncu kadrosu...
Ayça Bingöl, Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisine katılacak olan isim merak edilirken hangi rolü canlandıracak araştırıldı. Yakından takip edilen diziye Kubilay Penbeklioğlu dahil olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kubilay Penbeklioğlu, okul müdürü rolü ile ekranlara gelecek.
Penbeklioğlu Feyyaz ve Nergis’in çocukları Batu’nun okul müdürü olacak.
Oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Ayça Bingöl, Devrim Yakut ve Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi