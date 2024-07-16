Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı çatışma sonucu 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme:

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16 Temmuz günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma vatandaşı endişelendirirken son dakika silahlı saldırının nerede, neden çıktığı merak konusu oldu. İlk bilgilere göre 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı.