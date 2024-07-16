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Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı çatışma sonucu 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Silahlı Çatışma, Cumhuriyet Mahallesi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Temmuz günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma vatandaşı endişelendirirken son dakika silahlı saldırının nerede, neden çıktığı merak konusu oldu. İlk bilgilere göre 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı.

Bugün Küçükçekmece'de olan silahlı çatışmanın seslerinin ardından Küçükçekmece'de ne oldu, silah sesleri neden geliyor merak edilirken seslerin Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan silahlı çatışma sonucu olduğu öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE SON DAKİKA SİLAHLI ÇATIŞMA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

16 Temmuz günü akşama doğru silah sesleri yükselirken Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenilirken iki grup arasındaki olduğu belirtildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk gelen bilgilere göre 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı çatışma sonucu 3 kişi yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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