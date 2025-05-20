Kurban ne zaman kesilir, vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetine dair merak edilenler

2025 yılı Kurban Bayramı’na yaklaşırken kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesim zamanından vekalet usulüne kadar birçok konuyu sorgulamaya başladı. Büyük şehirlerde vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin sayısının artmasıyla birlikte, en doğru vekalet verme usülü ve kurban kesme zamanı merak ediliyor.

Kurban kesimi, İslam inancında sadece maddi bir ibadet değil, aynı zamanda Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kabul ediliyor. Hac Suresi’nin 36. ayetinde geçen “Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık…” ifadesi, bu ibadetin manevi boyutunu ortaya koyuyor.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesimi, bayramın ilk günü kılınan bayram namazının ardından başlar ve üçüncü günün güneş batımına kadar devam eder. Cuma namazı kılınmayan küçük yerleşimlerde, fecrin doğuşundan sonra da kesim yapılabilir. Ancak gece kurban kesmek mekruh olarak kabul edilir ve tercih edilmez. Bu nedenle kesimin, gündüz saatlerinde, hayvana acı çektirilmeden ve hızlı şekilde yapılması önerilir.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurbanını kendisi kesemeyecek durumda olanlar için vekalet sistemi devreye giriyor. Dini kaynaklara göre, “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” şeklinde sözlü olarak vekalet verilmesi yeterli. Vekalet verilen kişinin, kurban kesim usulüne vakıf olması ve dini vecibelere uygun hareket etmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bir kişi birden fazla kişiden vekalet alabilir ya da birden fazla kişiye vekalet verebilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban ibadeti esnasında sadece dini değil, aynı zamanda etik ve hijyenik koşullar da göz önünde bulundurulmalı. Hayvanın gözlerinin bağlanması, kesim yerinin temiz olması ve hayvana acı çektirmeden, hızlı bir şekilde kesimin gerçekleştirilmesi esastır. Kanın tamamen akmasının beklenmesi ve hayvan can vermeden yüzme işlemine geçilmemesi gerekir.

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Kesimler bayramın 1, 2 ve 3. günleri yapılabilecek. Özellikle vekaletle kurban kestirecek vatandaşların, yoğunluk yaşanmadan önce işlemlerini tamamlaması öneriliyor.