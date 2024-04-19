Kuyumcular Cumartesi günü saat 18.30'a kadar açıktır
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumartesi günü birçok dükkan tatil nedeniyle kapalı olurken, kuyumcular ise Cumartesi günü açık olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta sonu da olsa kuyumcularda yoğunluğu yol açıyor. Cumartesi günü kuyumculardan altın alım veya satımı yapacak olanlar, kuyumcular Cumartesi saat kaça kadar açık merak ediyor. Peki, kuyumcular Cumartesi günü kaça kadar açık? İşte kuyumcuların Cumartesi günü kapanış saati!
Kuyumcular Cumartesi günü kaça kadar açık? Kuyumcular Cumartesi günü büyük yoğunluk yaşıyor. Çünkü Pazar günü kuyumcular kapalıdır ve tatil olması nedeniyle birçok insan kuyumcuya Cumartesi günü gidebilme imkanı bulabiliyor. Peki, Cumartesi kuyumcular saat kaçta kapanıyor? İşte kuyumcuların Cumartesi çalışma saatleri...
KUYUMCULAR CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü saat 18.30'a kadar açıktır.
Bazı bölgelerde kuyumcular daha erken saatlerde dükkanı Cumartesi günleri kapatabilmektedir. Genellikle Cumartesi günleri en erken kapatan kuyumcuların kapanış saatleri 16.30-17.00 arasıdır.
Kuyumcuların Cumartesi kapanış saati 18.30'dur. Ancak Cumartesi günü gideceğiniz kuyumcunun kapanış saati ile ilgili kuyumcunun sosyal medya, internet sitesi veya başka bir iletişim adresinden bilgi almak faydalı olacaktır.
Kuyumcuların Cumartesi günleri kapanış saatlerine ilişkin bir standart bulunmadığı için her kuyumcunun Cumartesi kapanma saatinin değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.
KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
Pazartesi günleri 08:00-18:30,
Salı günleri 08:00-18:30,
Çarşamba günleri 08:00-18:30,
Perşembe günleri 08:00-18:30,
Cuma günleri 08:00-18:30,
Cumartesi günleri 08:00-18:30 saatleri arası kuyumcular açıktır.
Pazar günleri ise kuyumcular kapalıdır.
Kuyumcuların çalışma saatleri ile ilgili kesin bilgileri ilgili kuyumcu ile iletişime geçerek öğrenmenizi tavsiye ederiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi