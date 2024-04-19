Kuyumcular Cumartesi günü saat 18.30'a kadar açıktır

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 19:19 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme:

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İlgili Haberler Kuyumcukent her gün 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor

Cumartesi günü birçok dükkan tatil nedeniyle kapalı olurken, kuyumcular ise Cumartesi günü açık olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta sonu da olsa kuyumcularda yoğunluğu yol açıyor. Cumartesi günü kuyumculardan altın alım veya satımı yapacak olanlar, kuyumcular Cumartesi saat kaça kadar açık merak ediyor. Peki, kuyumcular Cumartesi günü kaça kadar açık? İşte kuyumcuların Cumartesi günü kapanış saati!