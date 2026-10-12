Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla verilen KYK burs ve öğrenim kredisi için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını ve öğrencilerin işlemlerini 16 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Öğrenciler ise şimdi ''KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?'' sorularına cevap aramaya başladı.

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KYK kredisi geri ödenmesi gereken bir destek olurken burs karşılıksız olarak veriliyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, KYK öğrenim kredisinin faizli olup olmadığını, borçların ne zaman ödeneceğini ve geri ödeme süresinin nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. Peki, KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

KYK kredisinin geri ödenmesi gerekiyor. Mevcut düzenlemeye göre kredi borcu, öğrenim süresi boyunca öğrenciye ödenen kredi tutarları üzerinden hesaplanıyor, borca enflasyon farkı eklenmiyor.

Geri ödeme taksitlerinin zamanında yatırılmaması durumunda mevzuat kapsamında gecikme zammı uygulanabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kredi başvurusunu onaylamadan önce geri ödeme koşullarını ve taahhütname hükümlerini dikkatle incelemesi önem taşıyor.

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK KREDİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK öğrenim kredisi borcunun geri ödemesi öğrencinin normal öğrenim süresinin tamamlanmasından 2 (iki) yıl sonra başlıyor.

Örneğin dört yıllık bir lisans programını normal süresinde tamamlayan öğrencinin geri ödeme dönemi, mezuniyetinden iki yıl sonra başlıyor. Borç, kredi alınan süre kadar bir döneme yayılarak aylık taksitler halinde ödeniyor. Öğrenim kredisi almaktan vazgeçen öğrenciler için de ilgili mevzuattaki geri ödeme koşulları uygulanıyor.

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK KREDİ BORCU KAÇ AYDA ÖDENİYOR?

KYK öğrenim kredisi geri ödemeleri, öğrencinin kredi aldığı süre dikkate alınarak aylık taksitler halinde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurularına göre borç, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan itibaren ödenmeye başlanıyor.

Öğrenci kredi aldığı süre kadar bir zaman diliminde borcunu taksitler halinde kapatıyor. Taksit sayısı ve tutarları mevzuat çerçevesinde belirleniyor. Geri ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, ilgili öğretim yılının başlangıcı olan Ekim ayını da kapsayacak şekilde normal öğrenim süresi boyunca gerçekleştiriliyor. Aylık ödemeler, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor.

Ödemelerin başlayabilmesi için gerekli onay işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Öğrencilerin sonuç açıklama ekranında belirtilen işlemleri ve varsa ek yükümlülükleri kontrol etmesi önem taşıyor. Burs ve kredi tutarları ise öğrenim düzeyine göre değişiyor.

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK KREDİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

KYK öğrenim kredisi borcunun taksitleri, belirlenen son ödeme tarihine kadar yatırılmalı. Vadesinde ödenmeyen taksitlere ilgili mevzuat kapsamında gecikme zammı uygulanabiliyor. Borcun son taksit tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, tahsilat işlemleri için ilgili vergi dairesine bildirim yapılabiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin mezuniyet sonrasında e-Devlet üzerinden borç ve taksit bilgilerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Ödeme güçlüğü yaşayan borçluların, mevzuattaki koşulları karşılamaları halinde borç erteleme imkanlarını araştırması mümkün. Erteleme başvurusunun şartları ve borç tutarına etkisi, kişinin durumuna göre değişebiliyor.

KYK kredisi hakkında her şey! KYK kredisi faizli mi, geri ödeme ne zaman?

KYK KREDİ BORCU NEREDEN SORGULANIR?

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler ve mezunlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetlerini kullanarak öğrenebiliyor. Geri ödeme takvimi, borcun toplam tutarı ve taksit bilgileri sorgulama ekranlarından kontrol edilebiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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