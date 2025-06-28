Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile Venedik'te 50 milyon dolarlık bir düğünle evlendi. Üç gün süren ve dünyaca ünlü isimlerin katıldığı düğün, magazin dünyasına damga vururken Lauran Sanchez kimdir, kaç yaşında, Jeff Bezos ile aralarında yaş farkı gündem geldi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Jeff Bezos, 27 Haziran'da Venedik'te Lauren Sanchez ile evlendi. Üç gün süren düğüne dünyaca ünlü isimler katılırken Lauren Sanchez kimdir merak ediliyor.

LAUREN SANCHEZ KİMDİR?

Lauren Wendy Sanchez, 19 Aralık 1969 tarihinde doğdu. Amerika doğumlu bir gazeteci olan Sanchez'in aynı zamanda lisanslı pilottur.

Kariyerine televizyon sunuculuğuyla başlayan Sanchez, The View’da konuk sunucu, KTTV Fox 11’in Good Day LA programında yardımcı sunucu ve Extra’da özel muhabir olarak görev yaptı.

Ayrıca Larry King Live, The Joy Behar Show ve Showbiz Tonight gibi programlara düzenli katkılarda bulundu. Sanchez, aynı zamanda New York Times’ın çok satanlar listesine giren “Uzaya Uçan Sinek” adlı çocuk kitabının yazarı. Blue Origin ile uzaya çıkan ilk gazetecilerden biri olarak tarihe geçti.

JEFF BEZOS KİMİNLE EVLENDİ?

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olarak tanınan 61 yaşındaki milyarder iş insanı Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlendi.

Düğünleri 200-250 arası davetlinin katılımıyla San Giorgio Maggiore adasında gerçekleşti. Düğünde, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Ivanka Trump gibi ünlü isimler yer aldı.

JEFF BEZOS LAUREN SANCHEZ YAŞ FARKI

1961 doğumlu Jeff Bezos ile 69 doğumlu Lauren Sanchez arasında 7 yaş fark var.