Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi

Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile Venedik'te 50 milyon dolarlık bir düğünle evlendi. Üç gün süren ve dünyaca ünlü isimlerin katıldığı düğün, magazin dünyasına damga vururken Lauran Sanchez kimdir, kaç yaşında, Jeff Bezos ile aralarında yaş farkı gündem geldi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Jeff Bezos, 27 Haziran'da Venedik'te Lauren Sanchez ile evlendi. Üç gün süren düğüne dünyaca ünlü isimler katılırken Lauren Sanchez kimdir merak ediliyor.

LAUREN SANCHEZ KİMDİR?

Lauren Wendy Sanchez, 19 Aralık 1969 tarihinde doğdu. Amerika doğumlu bir gazeteci olan Sanchez'in aynı zamanda lisanslı pilottur.

Kariyerine televizyon sunuculuğuyla başlayan Sanchez, The View’da konuk sunucu, KTTV Fox 11’in Good Day LA programında yardımcı sunucu ve Extra’da özel muhabir olarak görev yaptı.

Ayrıca Larry King Live, The Joy Behar Show ve Showbiz Tonight gibi programlara düzenli katkılarda bulundu. Sanchez, aynı zamanda New York Times’ın çok satanlar listesine giren “Uzaya Uçan Sinek” adlı çocuk kitabının yazarı. Blue Origin ile uzaya çıkan ilk gazetecilerden biri olarak tarihe geçti.

Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi - 1. Resim

JEFF BEZOS KİMİNLE EVLENDİ?

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olarak tanınan 61 yaşındaki milyarder iş insanı Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlendi.

Düğünleri 200-250 arası davetlinin katılımıyla San Giorgio Maggiore adasında gerçekleşti. Düğünde, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Ivanka Trump gibi ünlü isimler yer aldı.

Lauren Sanchez kimdir? Jeff Bezos ile evlendi - 2. Resim

JEFF BEZOS LAUREN SANCHEZ YAŞ FARKI

1961 doğumlu Jeff Bezos ile 69 doğumlu Lauren Sanchez arasında 7 yaş fark var.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel mesajKomşuda Afrika domuz vebası vakası! Alarma geçtiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - HaberlerMasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı - HaberlerPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım! - Haberler99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu - Haberler29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor - Haberler15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyorKar yağışı ve yağmur için meteoroloji uyardı! Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl? - HaberlerKar yağışı ve yağmur için meteoroloji uyardı! Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl?
Sonraki Haber Yükleniyor...