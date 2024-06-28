LGS sonuçları erişime açıldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavında sonuçlar bekleniyordu. 28 Haziran itibarıyla sonuçlar da netleşti. Öğrenciler ise LGS açıklandı mı, sonuçlar belli mi gibi soruları araştırıyordu. Tercih dönemi henüz belli olmayan LGS ile ilgili sonuçlar bugün açıklanır mı merak ediliyordu.
2 Haziran'da gerçekleşen sınavda heyecan sürerken sonuçlar bugün duyuruldu. Öğrencilerin gündeminde yer alan sonuçların ardından tercih dönemi başlayacak. Açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları gündemde yer alırken bugün sabah saatlerinde sonuçlar netleşti.
SON DAKİKA BUGÜN LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçları 28 Haziran günü erişime açıldı. Adaylar, meb.gov tr aracılığıyla sonuçlara erişebilirken Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlandı.
2024 YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Yerel yerleştirmede okulların kontenjanı, türü ve konumuna bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşan kayıt alanındaki okullara sırayla adayların ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık sayısının az olmasına bakılacak.
Durumun eşit olması halinde 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki başarı puanı dikkate alınacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi