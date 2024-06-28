LGS sonuçları erişime açıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme:

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Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavında sonuçlar bekleniyordu. 28 Haziran itibarıyla sonuçlar da netleşti. Öğrenciler ise LGS açıklandı mı, sonuçlar belli mi gibi soruları araştırıyordu. Tercih dönemi henüz belli olmayan LGS ile ilgili sonuçlar bugün açıklanır mı merak ediliyordu.

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