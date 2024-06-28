LGS yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilecek

2024 yılında 2 Haziran'da gerçekleşen sınava milyonlarca öğrenci katılırken bugün sonuçlar açıklanıyor. Tercih tarihleri henüz belirlenmezken yerel yerleştirme nasıl yapılacağına dair bilgiler öğrencilerin gündeminde yer aldı. Sınava girmeyenler yerel yerleştirme ile liseye gidebilecekken diğerleri ekranda 3 renk ile karşılaşacak.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sınav sonuçları 28 Haziran günü erişime açılacak. Sonuçların belli olmasının ardından okullara nasıl yerleşeceğini merak edenler tercih süreçlerini araştırmaya başladı. Yerel yerleştirme taban puanları da gündemde yer aldı.

LGS YEREL YERLEŞTİRME NEDİR, NASIL YAPILIR?

Sınava girmeyen adaylar, yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek.

Okulların kontenjanı, türü ve konumuna bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşan kayıt alanındaki okullara sırayla adayların ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık sayısının az olmasına bakılacak.

Eşit olması halinde 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki başarı puanına bakılacak.

LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar, yerel yerleştirmede ilk 3 okulu kayıt alanında seçerken en fazla 5 okul tercih edebilecek. Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi türlerinden en fazla 3 tanesi seçilebilirken merkezi sınavla öğrenci alan okullar alanından en fazla 10, pansiyonlu okullardan 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapabilecek.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sürecine dair bilgilendirme henüz yapılmazken geçtiğimiz sene işlemler 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti. Bu yıl da Temmuz ayının başlarında tamamlanması bekleniyor.