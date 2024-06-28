LGS'ye girmeyen öğrencilerin liseleri yerel yerleştirme ile belirlenecek

Liselere Geçiş Sınavı bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşirken sonuçlar bugün açıklanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların ardından tercih süreci başlayacakken LGS sınavına girmeyenler nasıl liseye gidecek ve ne zaman tercih yapacak gündemde yer aldı. Sınava girmeyenler tercih yapabilir mi sorusu veliler ve öğrencilerin en çok merak ettikleri arasında yer aldı.

2 Haziran'da iki oturumdan gerçekleşen LGS sınavının ardından bugün sonuçlar netleşecek. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda tercih süreci henüz başlamazken sınava girmeyenler liseye gidebilir mi, tercih nasıl yapacak merak edilmişti. Sonuçların ardından kılavuz da açıklanacak.

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NASIL LİSEYE GİDECEK?

2 Haziran'da yapılan sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liseye gidecek. Bugün açıklanacak olan sonuçların ardından kılavuz da yayınlanmasıyla beraber tercih sürecine hazırlık başlayacak.

Sınava girmeyenler yerel yerleştirme ile okula giderken diğer öğrenciler tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek.

LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirmede okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulmuş olan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırayla öğrencilerin yaşadıkları adres, başarı puan üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık yapılan sayının azlığına bakılarak gerçekleşecek.

Eşitlik olması halinde 8, 7 ve 6'ncı sınıflarda aldıkları yıl sonu başarı puanına bakılacak ve yerleştirme yapılacak.