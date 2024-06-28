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LGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti
Lgs, Tercihler, Öğrenci, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sınavına giren öğrenciler bugün açıklanacak olan sonuçları beklerken tercihlerin ne zaman başlayacağını da bekliyor. Sonuçların belli olmasıyla beraber tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, geçen sene tercihler ne zaman başladığına bakmaya başladı. İşte LGS tercih dönemi tarihleri...

2 Haziran günü iki oturumlu olarak yapılan LGS, sona ererken öğrenciler için sonuç heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sonuçların ardından tercih dönemi başlarken işlemlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava giren öğrenciler bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını bekliyor. Henüz tercih tarihleri açıklanmazken geçtiğimiz yıl 3-19 Temmuz'da yapılmıştı. Bu sene de Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizden güncel tarihe ulaşabilirsiniz. İşlemler e-okul üzerinden gerçekleşecek.

GEÇEN SENE LGS TERCİHLERİ TARİHİ

Geçtiğimiz sene 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 26 Haziran'da açıklanırken tercih süreci 3-19 Temmuz aralığında olmuştu.

LGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti - 1. Resim

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Sınava giren öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede ilk 3 okulu kayıt alanında seçerek en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.

Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi okul türlerinden en fazla 3 tanesi seçilebilecek.

LGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti - 2. Resim

İşlemlerini tamamlayanlar merkezi sınavla öğrenci alan okullar alanından en fazla 10, pansiyonlu okullardan 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapabilecek.

Ekranda yer alan yeşil renkli öğrenciler için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanında olan okullar ve kırmızı renk il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını alabilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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