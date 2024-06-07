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LGS sınavında henüz iptal edilen soru olmadı 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS sınavında henüz iptal edilen soru olmadı 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının ardından öğrenciler iptal olan soru var mı merak ederken Fen Bilimleri 13. sorusu iptal mi araştırdı. Sınavın tamamlanmasının beraber adaylar ve veliler fen sorusunun iptal olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte cevap anahtarı kitapçığı...

Liselere Geçiş Sistemi sınavının tamamlanmasıyla beraber sosyal medyada gündem olan Fen Bilimleri 13. sorusunun iptal edilip edilmeyeceği araştırılmaya başladı. X uygulamasında öğrenciler sorunun hatalı olduğunu iddia ederken tartışmalar büyüdü. 

LGS'DE İPTAL OLAN SORU VAR MI 2024?

Sınavda şu an için herhangi bir soru iptali bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal duyurusu gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

FEN BİLİMLERİ 13. SORU

Fen Bilimleri alanında sorulan soru şöyle:

"Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölümlendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekildeki gibi bağlanan makara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sistemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmemektedir.

Bu tahta, şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliğe en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III"

Cevap anahtarına göre cevap C şıkkı olarak açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi sınavında henüz iptal edilen soru olmadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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