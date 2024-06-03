1 milyon öğrenci LGS'de ter döktü... Matematik bu yıl da belirleyici olacak

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS, sıkıntısız sona erdi. Türkçede yorumlama becerisi ön plandaydı. Kitap okuyan çözdü. Sınav sonucunda matematik belirleyici olacak. Sonuçlar 28 Haziran’da.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın iki oturumu tamamlandı. Merkezî sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. İmtihana, sadece isteyen öğrenciler girdi.

Sınavda ter döken bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 18’i, LGS ile öğrenci alan okullara girebilecek. O nedenle sınavda yapılan her net, âdeta altın değerinde. Geçen yıl deprem sebebiyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl ise 8. sınıfta sınav tarihine kadar işlenen bütün konular sınav kapsamında yer aldı.

LGS, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapıldı.

İki oturum hâlinde yapılan LGS’nin birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu 11.30’da gerçekleşti. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu ve oturumlar aynı gün tamamlandı.

İlgili Haberler LGS sınavına hazırlanan öğrenci kimliğini unutunca yardımına Yunus polisleri koştu

LGS’nin birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika idi. Birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltildi. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluştu.

Öğrencilere 80 dakika sürenin verildiği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular soruldu. Sınavda 3 yanlış, 1 doğruyu götürüyor. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe testlerinin katsayısı 4, diğerlerinki ise 1. Yani bu testlerin puan ağırlığı daha yüksek. Her yıl öğrencilerin en az net çıkardıkları matematik bu yıl da LGS’de belirleyici olacak.

Bu yılki LGS Türkçe sınavı, konu kapsamı bakımından MEB müfredatının tamamını içeriyor. Sorularda yorumlama becerisi ön plandaydı. Paragraflarda içerik analizi yapmayı gerektiren soruların çözümünde dikkatin ve odaklanarak okumanın önemi ön plana çıktı ve bunlar, sınavın ayırt edici soruları oldu. Eğitim uzmanı Onur Soğuk “LGS Türkçe soruları TYT ayarında mükemmeldi.

MEB son yıllarda ısrarlı ‘okumayan, yorumlama gücü zayıf, sözcük dağarcığı dar öğrenciler bu sınavda başarılı olamaz’ mesajı veriyor” dedi. Sonuçlar 28 Haziran’da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.