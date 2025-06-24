LGS tercihleri ne zaman? Liseye geçiş için tarih yaklaşıyor!

LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuç ve tercih takvimine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan LGS sınavına katılan milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanmasıyla tercih maratonuna başlayacak.

LGS sonuçları için 11 Temmuz heyecanla beklenirken liselerin taban ve tavan puanlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. MEB, LGS tercihlerinin 14 Temmuz’da başlayacağını açıkladı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan LGS sınavının sonuçları merakla beklenirken tercih işlemlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih işlemlerinin 14-24 Temmuz arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Yerleştirme sonuçları ve nakil başvuruları da Ağustos ayında netleşecek.

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2025

LGS 2025 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, taban puanlar ve yüzdelik dilimler, ilk tercihlerin alınmasının ardından erişime açılacak. Adaylar bu süre zarfında geçtiğimiz yılın puanlarını inceleyerek tercih yapacak.

LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz belli olmadı. MEB tarafından yapılan duyuruda, bu bilgilerin ilk tercihlerin yapılmasının ardından, yayımlanacağını belirtti. Adaylar tercihlerini 2024 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre yapacak.

LGS TABAN PUANLARINA NEREDEN BAKILIR?

2025 yılına ait LGS taban puanları ilk tercihlerin yapılmasının ardından e-Okul sistemi ve MEB internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Henüz açıklanmayan bu puanlar 24 Temmuz'dan sonra duyurulacak.