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Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lig&#039;in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler oldu, sorusu cevap buldu. Süper Lig 33. hafta hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri...

SÜPER LİG 33. HAFTA HAKEMLERİ

Süper Lig'in 33'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile netleşti.

Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek - 1. Resim

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

19 NİSAN CUMA

20.00: Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 NİSAN CUMARTESİ

3.30: İstanbulspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00: TÜMOSAN Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00: Yılport Samsunspor - Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00: Mondihome Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 NİSAN PAZAR

13.30: RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00: Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00: Galatasaray - Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 NİSAN PAZARTESİ

20.00: EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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