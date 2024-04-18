Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler oldu, sorusu cevap buldu. Süper Lig 33. hafta hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte detaylar...