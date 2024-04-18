Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe maçını Cihan Aydın, Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler oldu, sorusu cevap buldu. Süper Lig 33. hafta hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri...
SÜPER LİG 33. HAFTA HAKEMLERİ
Süper Lig'in 33'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile netleşti.
Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şöyle:
19 NİSAN CUMA
20.00: Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 NİSAN CUMARTESİ
3.30: İstanbulspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00: TÜMOSAN Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00: Yılport Samsunspor - Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00: Mondihome Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 NİSAN PAZAR
13.30: RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00: Bitexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00: Galatasaray - Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 NİSAN PAZARTESİ
20.00: EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
Kaynak: Türkiye Gazetesi