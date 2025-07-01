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Lorenzo Musetti Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basilashvili ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lorenzo Musetti Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basilashvili ile karşılaşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tenis tutkunlarının yakından takip ettiği Wimbledon 2025 ilk turda ana tabloda Nikoloz Basilashvili ile Lorenzo Musetti karşı karşıya geliyor. Lorenzo Musetti Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, şifresiz seçenekler merak ediliyor.

Wimbledon 2025 Londra’daki All England Lawn Tennis Kulübü’nde 30 Haziran’da başladı. Nikoloz Basilashvili ve Lorenzo Musetti’nin karşılaşacağı ilk tur maçı yayın yeri ve saati belli oldu.

MUSETTİ WİMBLEDON 2025 MAÇI HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2025 maçları ana kortta ekrana gelecek Nikoloz Basilashvili ile Lorenzo Musetti karşılaşması 1 Temmuz 2025 Salı günü tabii Spor 6 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor Yıldız turnuva boyunca seçili maçları şifresiz olarak ekranlara getirecek. 

Wimbledon'da turnuva tarihinde ilk kez çif hakemleri yerini tamamen elektronik çizgi teknolojisi aldı.

Lorenzo Musetti Wimbledon 2025 maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basilashvili ile karşılaşacak - 1. Resim

BASİLASHVİLİ-MUSETTİ WİMBLEDON 2025 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nikoloz Basilashvili ile Lorenzo Musetti arasındaki Wimbledon 2025 ilk tur maçı, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 15.00’te başlayacak.

Turnuvanın ilk haftasında çim kortta oynanacak mücadelelerden biri oldu. Önceki maçların süresine göre maç saatinde değişiklik yaşanabilir. 

WİMBLEDON 2025'TE PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Wimbledon 2025 toplam para ödülü 53,5 milyon sterlin olarak belirlendi. Teklerde şampiyon olan sporcular 3 milyon sterlin kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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