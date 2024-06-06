Luxera, SPK’dan GYO dönüşüm iznini aldı

Faaliyetlerine 2015 yılında başlayan ve kurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda başarılı projeye imza atan Luxera, halka arz yolunda bir süreci daha tamamladı ve SPK’dan GYO dönüşüm iznini alarak Luxera GYO oldu. Şirket, halka arz süreciyle birlikte yatırımlarında daha geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alan ve kurulduğu ilk günden itibaren Ulaşılabilir Lüks stratejisiyle önemli projelere imza atan Luxera, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan GYO dönüşüm iznini alarak Luxera GYO oldu.

HALKA ARZ GELİRİNİ YENİ PROJELERE YATIRACAK

Süreçle ilgili önemli detaylar aktaran Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “SPK'dan aldığımız onayla dönüşüm izni aldık ve Luxera GYO olduk. Bu gelişme, şirketimizin büyüme potansiyelini artıracak önemli bir adımı temsil ediyor. Bu izinle birlikte halka arz süreci için bir aşamayı daha tamamlayarak ilk adımı atmış olduk. 4 milyar TL’lik önemli bir portföye sahip olan Luxera GYO olarak halka arz sürecinde payların yüzde 25’lik kısmının yatırımcılara dağıtılmasını planlıyoruz. Elde ettiğimiz halka arz gelirini yeni yatırımlarda kullanmayı, yenilikçi ve vizyoner bakış açımız doğrultusunda şirketimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

2.500 KONUT TESLİM ETTİ, AKTİF 4 PROJESİ VAR

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar 2 bin 500 konutla birlikte onlarca ticari alanı tamamlayan Luxera’nın hali hazırda İstanbul Başakşehir’de Luxera Nevbahar ve Luxera Nevbahar Life, Arnavutköy’de Luxera Bahçeport ve Güneşli’de Luxera Towers ismiyle devam eden aktif projeleri bulunuyor.

Luxera Bahçelievler, Luxera Güneşli, Luxera Residence ve Luxera Meydan ise şirketin tamamladığı projeler arasında yer alıyor.