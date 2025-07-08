Maaş farkları ne zaman verilecek? 14 günlük emekli maaş farkının yatacağı tarih merak konusu oldu

Temmuz 2025 yılı için maaş zammı oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine bakıldığında, memur ve memur emeklilerine yapılaca zam oranının yüzde 15,57 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 16,67 oranında zam yapılacağı belirtildi. Peki, Maaş farkları ne zaman verilecek? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

2025 yılı için zam oranlarının netleşmeye başlamasıyla beraber gözler fark ödemelerine çevrilmiş durumda.

2025 Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 oranında zam gerçekleşti.

Maaş ödemeleri her ayın 15’inde alan memurlar ise1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan fark ödemelerini ayrı olarak alacaktır. Memurlar, "14 günlük maaş farkı ne zaman ve ne kadar yatırılacak?" sorusuna cevap aranıyor.

2025 Temmuz ayı maaş zamları, memur ve emekliler için merakla beklenmeye başlandı. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam oranları ve ödeme takvimleri de açıklığa kavuştu.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA 2025

Memurlar, maaşlarını her ayın 15’inden 15’ine alınır. Bu nedenle Temmuz ayındaki zam oranı, ayın ilk 14 günü için fark ödemesi olarak hesaplanır. Bu fark, Temmuz zammının yarısı oranında belirlenerek memurların hesaplarına aktarılacaktır.

Hesaplama, memurun mevcut maaşına yüzde 15,57’lik zam oranının yarısı uygulanarak yapılacak. Belirlenecek takvim doğrultusunda, bu fark ödemelerinin Temmuz ayının son haftaları veya Ağustos ayında yatırılması öngörülüyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR TEMMUZ 2025?

Memurların Temmuz zammının ardından alacağı 14 günlük fark, maaşlarının yarısı kadardır.

Bir memurun aylık zammı maaşına göre hesap yapıldığında, bu miktarın 14 güne denk gelen kısmı fark olarak hesaplara geçecektir.

Fark ödemesi, memurların maaş katsayısına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle her memur için ayrı ayrı hesaplama yapılacaktır.

Ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Temmuz sonu veya Ağustos başında ödeme yapılacaktır.