Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği tedirginlik hala devam ederken, Malatya'da dün gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bir kez daha deprem sarsıntısı yaşandı. Bu seferki deprem ise 4.3 büyüklüğünde ve Battalgazi ilçesinde merkez üssüne sahipti. Deprem son durum ile ilgili detaylar...

Kahramanmaraş'tan sonra Malatya da depremle sarsıldı. Daha önceki gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya bir kez daha sarsıntıya maruz kaldı...

DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da yeni bir deprem sarsıntısı yaşandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamalarına göre, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya, sallantılı günlerine devam ediyor. Dün gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya bir kez daha sarsıntıya maruz kaldı; bu seferki deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Malatya'da yaşanan bu korkutucu depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak belirlendi. AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 17 Nisan saat 00:09'da meydana geldi ve yerin 9.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD'ın güncel verilerine göre, İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ildeki son dakika deprem bilgileri de mevcut.