Malatya'da olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi

Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde gün içinde olan sarsıntılara son depremler listesi aracılığıyla ulaşıyoruz. 10 Temmuz günü Malatya'da sarsıntı olmasının ardından deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırıldı.

Bugün Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar Elazığ, Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde oldu sorusunu araştırmaya başladı.

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla tüm sarsıntılara anlık olarak ulaşabiliyoruz.

ELAZIĞ VE ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

10 Temmuz günü 12.54'te Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

10 Temmuz günü ülkemizde olan tüm sarsıntılara Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde anlık olarak erişebiliyoruz.