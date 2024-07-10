Uzmanlar uyarmıştı! Malatya'da korkutan deprem

Deprem uzmanları Naci Görür ve Osman Bektaş'ın Malatya için uyarılarda bulunmasının ardından kentte deprem oldu. AFAD, Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Malatya'da olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi

Malatya'da olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi

Malatya'da meydana gelen deprem hakkında AFAD tarafından açıklama yapıldı. AFAD, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan depremin 4,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Malatya Yeşilyurt’ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR VE OSMAN BEKTAŞ UYARMIŞTI

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti. Bektaş, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu. Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır.

NACİ GÖRÜR: DOĞANŞEHİR-MALATYA ARASINDAKİ FAY...

Daha önce Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "dikkatli olunmalı" uyarısında bulunmuştu. Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.