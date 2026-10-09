Manifest grubunun hikayesini ve Londra’daki büyük konser hazırlıklarını konu alan Netflix belgeseli, duyurunun ardından grubun takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yapımın yayın tarihi, adı ve belgeselde nelerin yer alacağı araştırılıyor.

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Netflix Türkiye, 7 Ağustos 2026’da Manifest üyelerinin yer aldığı kısa bir videoyla grup hakkında belgesel hazırlandığını duyurdu. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubun kamera arkasındaki yolculuğunu ekrana taşıyacak yapımda, Londra’daki OVO Arena Wembley konserine uzanan hazırlık süreci de yer alacak.

MANİFEST NETFLİX BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Manifest belgeselinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix’in ağustos ayında yaptığı ilk duyuruda yapımın hazırlık aşamasında olduğu belirtilirken belgeselin adı ve izleyiciyle buluşacağı tarih paylaşılmadı.

Belgeselin yalnızca grubun kuruluş hikayesine değil, kariyerindeki önemli dönüm noktalarına ve Londra’daki OVO Arena Wembley konserine giden sürece de odaklanacağı açıklandı. Yapımın BKM, Hypers ve Workerbee ortak yapımcılığında hazırlandığı, yönetmen koltuğunda Benjamin Hirsch’in bulunduğu bildirildi. Bu nedenle belgeselin çekimleri konser hazırlıkları ve sahne arkası görüntüleriyle birlikte ilerliyor.

Manifest, Hypers New Media’nın düzenlediği Big5 Türkiye projesinin ardından müzik kariyerine başlayan altı kişilik bir grup olarak 2025’te dikkat çekmeye başladı. İlk teklileri “Zamansızdık” ile çıkış yapan ekip, daha sonra Manifestival albümünü yayımladı.

Manifest Netflix belgeseli ne zaman çıkacak?

MANİFEST BELGESELİNİN KONUSU NE?

Belgesel, Manifest’in kuruluşundan sonraki yükselişini ve Londra’daki OVO Arena Wembley konserine uzanan hazırlık dönemini konu alacak. Sahne arkası görüntüleri ve grup üyelerinin bu süreçte yaşadıkları da yapımın önemli bölümleri arasında olacak.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİM?

Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor. Altı kişilik grup, Big5 Türkiye projesinin ardından müzik çalışmalarına başladı

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