Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Marco Asensio ve Mert Müldür'ün sağlık durumları merak ediliyor. Sarı lacivertli takımda iki futbolcunun maçta forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından gözler kulübün sağlık ekibinden gelen bilgilere çevrildi. Özellikle Marco Asensio'nun tedavi sürecine ilişkin yapılan açıklamalar ve sahalara dönüş tarihi taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Marco Asensio ve Mert Müldür neden yok, neden oynamıyor, sakatlıkları ne durumda?

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Fenerbahçe, 20 Ekim 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertli ekibin kadrosundaki eksikler dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

MARCO ASENSİO NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle Slavia Prag maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, oyuncunun yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetlerinin ardından gerçekleştirilen MR incelemesinde kıkırdak hasarı belirlendiğini açıkladı. Sağlık ekibinin önerisi ve futbolcunun onayı doğrultusunda ameliyat kararı verildi. Marco Asensio'nun ameliyat edilmesi planlanıyor. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara ne zaman döneceğine ilişkin kulüp tarafından kesin bir tarih açıklanmadı.

Marco Asensio ve Mert Müldür neden yok, oynamıyor?

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FB TV'de yaptığı açıklamada Asensio'nun sakatlık sürecine ilişkin yaşanan gelişmeleri anlattı. İspanyol futbolcunun Konyaspor karşılaşmasında üst adalesinde gerilme yaşadığını, daha sonra Azerbaycan'da oynanan hazırlık maçında 83 dakika sahada kaldığını belirten Çetin, bu karşılaşmanın ardından oyuncunun dizinde şişlik oluştuğunu ifade etti. Çaykur Rizespor maçına kadar uygulanan tedavi sonucunda Asensio'nun forma giyebildiğini ancak Aston Villa karşılaşması öncesinde şikayetlerinin devam ettiğini aktardı. İngiltere'de yapılan MR incelemesinin ardından futbolcunun Aston Villa maçında oynatılmamasına karar verildi.

Marco Asensio ve Mert Müldür neden yok, oynamıyor?

MERT MÜLDÜR NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür de sakatlığı nedeniyle Slavia Prag karşılaşmasında görev alamayacak. Sarı lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynayacağı mücadele öncesinde açıklanan eksikler arasında Mert Müldür de bulunuyor.

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