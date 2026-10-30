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Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu? 30 Ekim Sirkeci istasyonunda yaşanan olaya dair açıklama geldi!

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Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu? 30 Ekim Sirkeci istasyonunda yaşanan olaya dair açıklama geldi!
Başlık Resmimarmaray çalışıyor mu intihar mı oldu

Marmaray'da 30 Ekim Cuma günü seferleri etkileyen bir aksaklık yaşandı. Sirkeci istasyonunda meydana gelen üzücü olayın ardından Üsküdar-Yenikapı arasındaki tren işletiminde değişikliğe gidildi. Vatandaşlar ise ''Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu?'' sorusunu gündeme getirdi.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Sirkeci istasyonunda yaşanan olayın ardından Marmaray seferlerine dair resmi açıklama yapıldı. 30 Ekim Cuma 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından seferlerin yapılıp yapılmadığı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu?

Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu? 30 Ekim Sirkeci istasyonunda yaşanan olaya dair açıklama geldi!
Başlık ResmiMarmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu? 30 Ekim Sirkeci istasyonunda yaşanan olaya dair açıklama geldi!

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, SEFERLER DURDU MU?

Marmaray'ın 30 Ekim 2026 tarihinde saat 13.36'da yaptığı bilgilendirmede, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle Üsküdar-Yenikapı arasında tek hat işletimine geçildiği duyuruldu.

Tek hat işletmeciliğine geçilmesi nedeniyle trenlerin sefer düzeninde aksamalar meydana geldi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, seferlerin gecikmeli sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yolcuların ulaşım planlarını yaparken alternatif seçenekleri de değerlendirmeleri istendi.

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