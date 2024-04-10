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Mart ayı ABD enflasyon verisi yüzde 3,5 olarak açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mart ayı ABD enflasyon verisi yüzde 3,5 olarak açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Mart ayı ABD enflasyon verisi kaç oldu, beklentinin üstünde mi merak ediliyor.

ABD Mart ayı enflasyon verileri açıklanmasının ardından oranın yüzde kaç olduğu merak ediliyor. 

ABD tüketici enflasyonu artış göstererek beklenen seviyenin üstüne çıktı. 

Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TÜFE'nin Mart ayında Şubat ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 3.5 olduğu öğrenildi. Mart ayı ABD enflasyon verisi yüzde 3,5 olarak açıklandı - 1. Resim

2024 Şubat ayında enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

2024 Ocak yüzde 3,1

2023 Aralık yüzde 3,4

2023 Kasım yüzde 3,1

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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