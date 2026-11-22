MasterChef eleme adayı, 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümün ardından belli oldu. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği mücadelede şeflerin değerlendirmeleri sonucu kazanan takım belirlenirken bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasıyla haftanın dördüncü eleme adayı netleşti.

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MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada takımlar, verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık etabına geçilirken eleme potasına gidecek son yarışmacı da belirlendi. Peki, MasterChef'te potaya kim gitti, 4. eleme adayı kim oldu? İşte 21 Kasım MasterChef son bölüm sonuçları ve haftanın eleme adayları...

21 KASIM MASTERCHEF’TE POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de 21 Kasım Cumartesi akşamı haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, anne yemekleri konsepti kapsamında zeytinyağlı biber dolması, terbiyeli tavuk suyu çorbası, avcı böreği, patlıcanlı teyzem köfte ve keşkülden oluşan menüyü hazırladı. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin sonunda şefler tabakları lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirdi. Takım dokunulmazlığını kazanan taraf mavi takım olurken kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. İtalyan mutfağı konseptiyle gerçekleştirilen ikinci etapta yarışmacılardan Gnocchi alla Sorrentina hazırlamaları istendi. Şeflerin tadımı sonucunda en başarılı tabağı çıkaran Nilay bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef’te potaya kim gitti? 21 Kasım MasterChef eleme adayı

Bireysel dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından kırmızı takımda eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Oylamada Muhammed ve Armağan beşer oy alarak eşitliği bozamadı. Bunun üzerine eleme potasına gidecek ismi belirleme hakkı kırmızı takım kaptanı Şükran'a geçti. Şükran'ın kararıyla Armağan, MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef’te potaya kim gitti? 21 Kasım MasterChef eleme adayı

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de 17-21 Kasım haftasının dokunulmazlık mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte eleme potasındaki dört yarışmacı belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Şükran olurken 18 Kasım Çarşamba akşamı oynanan mücadelede Tolgahan ikinci eleme adayı olarak belirlendi. 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununun ardından ise Şadi üçüncü eleme adayı oldu. 21 Kasım Cumartesi akşamı yapılan son takım oyunu ve oylamayla birlikte Armağan'ın da potaya girmesiyle haftanın eleme potası netleşti.

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