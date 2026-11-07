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MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

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MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

MasterChef eleme adayları, 6 Kasım Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümün ardından belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde devam eden yarışmada kırmızı ve mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması gerçekleştirilirken haftanın eleme potasındaki isimler de netleşti.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, haftanın son takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfağa girdi. Şeflerin belirlediği menüyü hazırlayan iki takım, verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak değerlendirmeye sundu. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması yapıldı. Gecenin sonunda açıklanan sonuçlarla birlikte haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları belirlendi.

6 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Haftanın üçüncü ve son takım dokunulmazlığı mücadelesinde yarışmacılardan Fırında Domates Çorbası, Zeytinyağlı Kereviz, Orman Kebabı, Kestaneli İç Pilavı ve Revani hazırlamaları istendi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, belirlenen süre içerisinde menüdeki yemekleri tamamlamak için mücadele etti. Hazırlanan yemeklerin değerlendirilmesinin ardından kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık galibiyetini elde etti.

MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te 6 Kasım Cuma günü bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı. Kırmızı takım karşısında dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel mücadelede en başarılı tabağı hazırlamak için yarıştı. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından Tolgahan'ın hazırladığı yemek birinci seçildi.

MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

Bireysel dokunulmazlık mücadelesini kazanan Tolgahan, eleme potasına gönderilecek beşinci yarışmacıyı belirleme hakkını elde etti. Tolgahan'ın tercihi Şadi oldu. Ardından mavi takım yarışmacıları arasında yapılan eleme oylamasıyla potaya gidecek son isim belirlendi.

MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF’TE POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi takımda gerçekleştirilen oylama sonucunda ise Kübra haftanın altıncı eleme adayı oldu. MasterChef'te haftanın önceki dokunulmazlık oyunlarında Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyüp Can eleme adayı olmuştu.

MasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef’te potaya kim gitti? 6 Kasım MasterChef eleme adayları

İlk dokunulmazlık oyununda Tolgahan ve Ayşe, ikinci oyunda Bahar ve Eyüp Can, üçüncü oyunda ise Şadi ve Kübra potaya girdi.

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