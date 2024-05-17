Mayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor

AFAD kira yardımı ne kadar oldu, devam edecek mi? Deprem kira yardımı uzatılacak mı 2024?

AFAD kira yardımı ne kadar oldu, devam edecek mi? Deprem kira yardımı uzatılacak mı 2024?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından evini kaybeden vatandaşlara AFAD tarafından deprem kira yardımı yapılıyordu. Ayın 15'inde hesaplara yatan ödemenin mayıs ayında yatmamasının üzerine neden yatmadı, ne zaman yatacak gibi sorulara cevap arandı.

Kahramanmaraş'ta olan büyük yıkımla beraber vatandaşlar evlerini kaybetti. AFAD'ın deprem kira yardımının bu ay yatmamasıyla beraber neden yatmadığı merak edilirken ayın kaçında hesaplara geçeceği araştırıldı.

AFAD deprem kira yardımı ayın 15'inde yatıyor fakat illere göre değişiklik göstermekte. Bu ay ödemelerinin de kısa süre içerisinde yatması beklenirken henüz AFAD tarafından bir açıklama gelmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yardımların vatandaşlara evlerinin teslim sürecinin tamamlanmasına kadar yatmaya devam edeceğini açıklamıştı. Nisan ayında yapılan açıklamaya göre evlerin tesliminin 1,5 sene içerisinde tamamlanması planlandığı öğrenildi.

Ödemeler T.C. kimlik numarası aracılığıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Bazen sistemde yaşanan problemler nedeniyle ödemeler hesaba geçememiş oluyor bu nedenle Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri'nden kira yardımı ödemesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mobil bankacılık uygulaması ile giriş yapmanızın ardından 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' sayfaları aracılığıyla para aktarımı durumunu kontrol edebilirsiniz.