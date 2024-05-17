Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor

Mayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor
Afad, Kahramanmaraş, Deprem Kira Yardımı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından evini kaybeden vatandaşlara AFAD tarafından deprem kira yardımı yapılıyordu. Ayın 15'inde hesaplara yatan ödemenin mayıs ayında yatmamasının üzerine neden yatmadı, ne zaman yatacak gibi sorulara cevap arandı.

Kahramanmaraş'ta olan büyük yıkımla beraber vatandaşlar evlerini kaybetti. AFAD'ın deprem kira yardımının bu ay yatmamasıyla beraber neden yatmadığı merak edilirken ayın kaçında hesaplara geçeceği araştırıldı.

AFAD deprem kira yardımı ayın 15'inde yatıyor fakat illere göre değişiklik göstermekte. Bu ay ödemelerinin de kısa süre içerisinde yatması beklenirken henüz AFAD tarafından bir açıklama gelmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yardımların vatandaşlara evlerinin teslim sürecinin tamamlanmasına kadar yatmaya devam edeceğini açıklamıştı. Nisan ayında yapılan açıklamaya göre evlerin tesliminin 1,5 sene içerisinde tamamlanması planlandığı öğrenildi.

Mayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor - 1. Resim

Ödemeler T.C. kimlik numarası aracılığıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Bazen sistemde yaşanan problemler nedeniyle ödemeler hesaba geçememiş oluyor bu nedenle Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri'nden kira yardımı ödemesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mobil bankacılık uygulaması ile giriş yapmanızın ardından 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' sayfaları aracılığıyla para aktarımı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Işıkhan duyurdu! Hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak yeni bir düzenleme geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tahliye edilen Çetin Doğan 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştı - HaberlerTahliye edilen Çetin Doğan 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştıTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu - HaberlerTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nden mezun olduMerkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çekti - HaberlerMerkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çektiÖzyaşar Tel halka arzının açıklığı %24,24 olurken 28,00 TL'den işlem görecek - HaberlerÖzyaşar Tel halka arzının açıklığı %24,24 olurken 28,00 TL'den işlem görecekOnur Yüksek Teknoloji halka arz 49,50 TL'den işlem görecek - HaberlerOnur Yüksek Teknoloji halka arz 49,50 TL'den işlem görecekİOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün (17 Mayıs) açıklanacak - HaberlerİOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün (17 Mayıs) açıklanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...