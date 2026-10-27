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Mbappe Ballon d'Or aldı mı? 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

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Mbappe Ballon d'Or aldı mı? 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı

Ballon d'Or 2026 yılında Harry Kane'in oldu. Bayern Münih formasıyla gösterdiği performansla zirveye çıkan İngiliz yıldız, kariyerinde ilk kez Altın Top ödülünü kazandı. Kazananın açıklanmasının ardından gözler ''Mbappe Ballon d'Or aldı mı?'' sorusuna çevrildi. İşte, 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Ballon d'Or, futbolcuların bireysel performanslarını ödüllendirmek amacıyla France Football tarafından verilen uluslararası bir futbol ödülüdür. Türkçede Altın Top olarak anılan organizasyon, ilk kez 1956 yılında düzenlenmişti. Bu sene ise 2026 Ballon d'Or ödülünü Harry Kane aldı. Peki, Mbappe Ballon d'Or aldı mı?

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

MBAPPE BALLON D'OR ALDI MI?

Kylian Mbapp Ballon d'Or ödülünü henüz hiç almadı. Real Madrid'in Fransız yıldızı, 2023 yılında üçüncü sırada yer alırken 2026 oylamasını ikinci sırada tamamladı.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

2026 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

2026 Ballon d'Or ödülünü Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane kazandı. Londra'da 26 Ekim'de düzenlenen törenle açıklanan sonuçlarda Kane kariyerinin ilk Altın Top ödülüne ulaştı. Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı. Kane, aynı organizasyonda sezonun en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Kupası'nı da kazandı.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or tarihinin en çok ödül kazanan futbolcusu Lionel Messi. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca tam 8 kez Altın Top'u kazanarak rekor kırdı. Messi, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında üst üste 4 kez ödüle layık görüldü. Listenin ikinci sırasında ise 5 ödülle Portekizli Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

EN FAZLA BALLON D'OR ADAYI GÖSTERİLEN FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or tarihinde en fazla adaylık elde eden futbolcu ise Cristiano Ronaldo'dur. Portekizli yıldız, toplam 18 kez aday gösterilerek bu alanda rekorun sahibi. Tam 5 kez ödülü kazanan Ronaldo, uzun yıllar boyunca futbol dünyasının en başarılı isimleri arasında yer aldı. Lionel Messi ise 8 zaferiyle ödül sayısında Ronaldo'nun önünde.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

İLK BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Ballon d'Or'un ilk kazananı İngiliz futbolcu Stanley Matthews'dur. Matthews, 1956 yılında düzenlenen ilk oylamada rakiplerini geride bırakarak futbol tarihine geçti. Dönemin Blackpool takımında forma giyen yıldız, ödülün ilk sahibi. İlk organizasyonun üzerinden 70 yıl geçerken Ballon d'Or, futbol dünyasının en tanınmış bireysel ödüllerinden biri haline geldi.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Başlık ResmiMbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

1956'DAN 2026'YA BALLON D'OR KAZANANLARI

YılKazanan futbolcuForma giydiği takım
1956Stanley MatthewsBlackpool
1957Alfredo Di StéfanoReal Madrid
1958Raymond KopaReal Madrid
1959Alfredo Di StéfanoReal Madrid
1960Luis SuárezBarcelona
1961Omar SívoriJuventus
1962Josef MasopustDukla Prag
1963Lev YaşinDinamo Moskova
1964Denis LawManchester United
1965EusébioBenfica
1966Bobby CharltonManchester United
1967Flórián AlbertFerencváros
1968George BestManchester United
1969Gianni RiveraMilan
1970Gerd MüllerBayern Münih
1971Johan CruyffAjax
1972Franz BeckenbauerBayern Münih
1973Johan CruyffBarcelona
1974Johan CruyffBarcelona
1975Oleh BlohinDinamo Kyiv
1976Franz BeckenbauerBayern Münih
1977Allan SimonsenBorussia Mönchengladbach
1978Kevin KeeganHamburg
1979Kevin KeeganHamburg
1980Karl-Heinz RummeniggeBayern Münih
1981Karl-Heinz RummeniggeBayern Münih
1982Paolo RossiJuventus
1983Michel PlatiniJuventus
1984Michel PlatiniJuventus
1985Michel PlatiniJuventus
1986İgor BelanovDinamo Kyiv
1987Ruud GullitMilan
1988Marco van BastenMilan
1989Marco van BastenMilan
1990Lothar MatthäusInter
1991Jean-Pierre PapinMarsilya
1992Marco van BastenMilan
1993Roberto BaggioJuventus
1994Hristo StoiçkovBarcelona
1995George WeahMilan
1996Matthias SammerBorussia Dortmund
1997Ronaldo NazárioInter
1998Zinedine ZidaneJuventus
1999RivaldoBarcelona
2000Luís FigoReal Madrid
2001Michael OwenLiverpool
2002Ronaldo NazárioReal Madrid
2003Pavel NedvědJuventus
2004Andriy ŞevçenkoMilan
2005RonaldinhoBarcelona
2006Fabio CannavaroReal Madrid
2007KakáMilan
2008Cristiano RonaldoManchester United
2009Lionel MessiBarcelona
2010Lionel MessiBarcelona
2011Lionel MessiBarcelona
2012Lionel MessiBarcelona
2013Cristiano RonaldoReal Madrid
2014Cristiano RonaldoReal Madrid
2015Lionel MessiBarcelona
2016Cristiano RonaldoReal Madrid
2017Cristiano RonaldoReal Madrid
2018Luka ModrićReal Madrid
2019Lionel MessiBarcelona
2020Ödül verilmediCOVID-19 nedeniyle iptal edildi
2021Lionel MessiParis Saint-Germain
2022Karim BenzemaReal Madrid
2023Lionel MessiInter Miami
2024RodriManchester City
2025Ousmane DembéléParis Saint-Germain
2026Harry KaneBayern Münih
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