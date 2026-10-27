Mbappe Ballon d'Or aldı mı? 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

Ballon d'Or 2026 yılında Harry Kane'in oldu. Bayern Münih formasıyla gösterdiği performansla zirveye çıkan İngiliz yıldız, kariyerinde ilk kez Altın Top ödülünü kazandı. Kazananın açıklanmasının ardından gözler ''Mbappe Ballon d'Or aldı mı?'' sorusuna çevrildi. İşte, 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim...

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Ballon d'Or, futbolcuların bireysel performanslarını ödüllendirmek amacıyla France Football tarafından verilen uluslararası bir futbol ödülüdür. Türkçede Altın Top olarak anılan organizasyon, ilk kez 1956 yılında düzenlenmişti. Bu sene ise 2026 Ballon d'Or ödülünü Harry Kane aldı. Peki, Mbappe Ballon d'Or aldı mı?

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

MBAPPE BALLON D'OR ALDI MI?

Kylian Mbapp Ballon d'Or ödülünü henüz hiç almadı. Real Madrid'in Fransız yıldızı, 2023 yılında üçüncü sırada yer alırken 2026 oylamasını ikinci sırada tamamladı.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

2026 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

2026 Ballon d'Or ödülünü Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane kazandı. Londra'da 26 Ekim'de düzenlenen törenle açıklanan sonuçlarda Kane kariyerinin ilk Altın Top ödülüne ulaştı. Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı. Kane, aynı organizasyonda sezonun en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Kupası'nı da kazandı.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or tarihinin en çok ödül kazanan futbolcusu Lionel Messi. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca tam 8 kez Altın Top'u kazanarak rekor kırdı. Messi, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında üst üste 4 kez ödüle layık görüldü. Listenin ikinci sırasında ise 5 ödülle Portekizli Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

EN FAZLA BALLON D'OR ADAYI GÖSTERİLEN FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or tarihinde en fazla adaylık elde eden futbolcu ise Cristiano Ronaldo'dur. Portekizli yıldız, toplam 18 kez aday gösterilerek bu alanda rekorun sahibi. Tam 5 kez ödülü kazanan Ronaldo, uzun yıllar boyunca futbol dünyasının en başarılı isimleri arasında yer aldı. Lionel Messi ise 8 zaferiyle ödül sayısında Ronaldo'nun önünde.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

İLK BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Ballon d'Or'un ilk kazananı İngiliz futbolcu Stanley Matthews'dur. Matthews, 1956 yılında düzenlenen ilk oylamada rakiplerini geride bırakarak futbol tarihine geçti. Dönemin Blackpool takımında forma giyen yıldız, ödülün ilk sahibi. İlk organizasyonun üzerinden 70 yıl geçerken Ballon d'Or, futbol dünyasının en tanınmış bireysel ödüllerinden biri haline geldi.

Mbappe Ballon dOr aldı mı? 1956dan 2026ya Ballon dOr ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim

1956'DAN 2026'YA BALLON D'OR KAZANANLARI

Yıl Kazanan futbolcu Forma giydiği takım 1956 Stanley Matthews Blackpool 1957 Alfredo Di Stéfano Real Madrid 1958 Raymond Kopa Real Madrid 1959 Alfredo Di Stéfano Real Madrid 1960 Luis Suárez Barcelona 1961 Omar Sívori Juventus 1962 Josef Masopust Dukla Prag 1963 Lev Yaşin Dinamo Moskova 1964 Denis Law Manchester United 1965 Eusébio Benfica 1966 Bobby Charlton Manchester United 1967 Flórián Albert Ferencváros 1968 George Best Manchester United 1969 Gianni Rivera Milan 1970 Gerd Müller Bayern Münih 1971 Johan Cruyff Ajax 1972 Franz Beckenbauer Bayern Münih 1973 Johan Cruyff Barcelona 1974 Johan Cruyff Barcelona 1975 Oleh Blohin Dinamo Kyiv 1976 Franz Beckenbauer Bayern Münih 1977 Allan Simonsen Borussia Mönchengladbach 1978 Kevin Keegan Hamburg 1979 Kevin Keegan Hamburg 1980 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Münih 1981 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Münih 1982 Paolo Rossi Juventus 1983 Michel Platini Juventus 1984 Michel Platini Juventus 1985 Michel Platini Juventus 1986 İgor Belanov Dinamo Kyiv 1987 Ruud Gullit Milan 1988 Marco van Basten Milan 1989 Marco van Basten Milan 1990 Lothar Matthäus Inter 1991 Jean-Pierre Papin Marsilya 1992 Marco van Basten Milan 1993 Roberto Baggio Juventus 1994 Hristo Stoiçkov Barcelona 1995 George Weah Milan 1996 Matthias Sammer Borussia Dortmund 1997 Ronaldo Nazário Inter 1998 Zinedine Zidane Juventus 1999 Rivaldo Barcelona 2000 Luís Figo Real Madrid 2001 Michael Owen Liverpool 2002 Ronaldo Nazário Real Madrid 2003 Pavel Nedvěd Juventus 2004 Andriy Şevçenko Milan 2005 Ronaldinho Barcelona 2006 Fabio Cannavaro Real Madrid 2007 Kaká Milan 2008 Cristiano Ronaldo Manchester United 2009 Lionel Messi Barcelona 2010 Lionel Messi Barcelona 2011 Lionel Messi Barcelona 2012 Lionel Messi Barcelona 2013 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2014 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2015 Lionel Messi Barcelona 2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2018 Luka Modrić Real Madrid 2019 Lionel Messi Barcelona 2020 Ödül verilmedi COVID-19 nedeniyle iptal edildi 2021 Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022 Karim Benzema Real Madrid 2023 Lionel Messi Inter Miami 2024 Rodri Manchester City 2025 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 2026 Harry Kane Bayern Münih

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