Mbappe Ballon d'Or aldı mı? 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim
Ballon d'Or 2026 yılında Harry Kane'in oldu. Bayern Münih formasıyla gösterdiği performansla zirveye çıkan İngiliz yıldız, kariyerinde ilk kez Altın Top ödülünü kazandı. Kazananın açıklanmasının ardından gözler ''Mbappe Ballon d'Or aldı mı?'' sorusuna çevrildi. İşte, 1956'dan 2026'ya Ballon d'Or ödülü alan futbolcular, en çok aday gösterilen ve kazanan isim...
Ballon d'Or, futbolcuların bireysel performanslarını ödüllendirmek amacıyla France Football tarafından verilen uluslararası bir futbol ödülüdür. Türkçede Altın Top olarak anılan organizasyon, ilk kez 1956 yılında düzenlenmişti. Bu sene ise 2026 Ballon d'Or ödülünü Harry Kane aldı. Peki, Mbappe Ballon d'Or aldı mı?
MBAPPE BALLON D'OR ALDI MI?
Kylian Mbapp Ballon d'Or ödülünü henüz hiç almadı. Real Madrid'in Fransız yıldızı, 2023 yılında üçüncü sırada yer alırken 2026 oylamasını ikinci sırada tamamladı.
2026 BALLON D'OR KİM KAZANDI?
2026 Ballon d'Or ödülünü Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane kazandı. Londra'da 26 Ekim'de düzenlenen törenle açıklanan sonuçlarda Kane kariyerinin ilk Altın Top ödülüne ulaştı. Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı. Kane, aynı organizasyonda sezonun en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Kupası'nı da kazandı.
EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU KİM?
Ballon d'Or tarihinin en çok ödül kazanan futbolcusu Lionel Messi. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca tam 8 kez Altın Top'u kazanarak rekor kırdı. Messi, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında üst üste 4 kez ödüle layık görüldü. Listenin ikinci sırasında ise 5 ödülle Portekizli Cristiano Ronaldo yer alıyor.
EN FAZLA BALLON D'OR ADAYI GÖSTERİLEN FUTBOLCU KİM?
Ballon d'Or tarihinde en fazla adaylık elde eden futbolcu ise Cristiano Ronaldo'dur. Portekizli yıldız, toplam 18 kez aday gösterilerek bu alanda rekorun sahibi. Tam 5 kez ödülü kazanan Ronaldo, uzun yıllar boyunca futbol dünyasının en başarılı isimleri arasında yer aldı. Lionel Messi ise 8 zaferiyle ödül sayısında Ronaldo'nun önünde.
İLK BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?
Ballon d'Or'un ilk kazananı İngiliz futbolcu Stanley Matthews'dur. Matthews, 1956 yılında düzenlenen ilk oylamada rakiplerini geride bırakarak futbol tarihine geçti. Dönemin Blackpool takımında forma giyen yıldız, ödülün ilk sahibi. İlk organizasyonun üzerinden 70 yıl geçerken Ballon d'Or, futbol dünyasının en tanınmış bireysel ödüllerinden biri haline geldi.
1956'DAN 2026'YA BALLON D'OR KAZANANLARI
|Yıl
|Kazanan futbolcu
|Forma giydiği takım
|1956
|Stanley Matthews
|Blackpool
|1957
|Alfredo Di Stéfano
|Real Madrid
|1958
|Raymond Kopa
|Real Madrid
|1959
|Alfredo Di Stéfano
|Real Madrid
|1960
|Luis Suárez
|Barcelona
|1961
|Omar Sívori
|Juventus
|1962
|Josef Masopust
|Dukla Prag
|1963
|Lev Yaşin
|Dinamo Moskova
|1964
|Denis Law
|Manchester United
|1965
|Eusébio
|Benfica
|1966
|Bobby Charlton
|Manchester United
|1967
|Flórián Albert
|Ferencváros
|1968
|George Best
|Manchester United
|1969
|Gianni Rivera
|Milan
|1970
|Gerd Müller
|Bayern Münih
|1971
|Johan Cruyff
|Ajax
|1972
|Franz Beckenbauer
|Bayern Münih
|1973
|Johan Cruyff
|Barcelona
|1974
|Johan Cruyff
|Barcelona
|1975
|Oleh Blohin
|Dinamo Kyiv
|1976
|Franz Beckenbauer
|Bayern Münih
|1977
|Allan Simonsen
|Borussia Mönchengladbach
|1978
|Kevin Keegan
|Hamburg
|1979
|Kevin Keegan
|Hamburg
|1980
|Karl-Heinz Rummenigge
|Bayern Münih
|1981
|Karl-Heinz Rummenigge
|Bayern Münih
|1982
|Paolo Rossi
|Juventus
|1983
|Michel Platini
|Juventus
|1984
|Michel Platini
|Juventus
|1985
|Michel Platini
|Juventus
|1986
|İgor Belanov
|Dinamo Kyiv
|1987
|Ruud Gullit
|Milan
|1988
|Marco van Basten
|Milan
|1989
|Marco van Basten
|Milan
|1990
|Lothar Matthäus
|Inter
|1991
|Jean-Pierre Papin
|Marsilya
|1992
|Marco van Basten
|Milan
|1993
|Roberto Baggio
|Juventus
|1994
|Hristo Stoiçkov
|Barcelona
|1995
|George Weah
|Milan
|1996
|Matthias Sammer
|Borussia Dortmund
|1997
|Ronaldo Nazário
|Inter
|1998
|Zinedine Zidane
|Juventus
|1999
|Rivaldo
|Barcelona
|2000
|Luís Figo
|Real Madrid
|2001
|Michael Owen
|Liverpool
|2002
|Ronaldo Nazário
|Real Madrid
|2003
|Pavel Nedvěd
|Juventus
|2004
|Andriy Şevçenko
|Milan
|2005
|Ronaldinho
|Barcelona
|2006
|Fabio Cannavaro
|Real Madrid
|2007
|Kaká
|Milan
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Manchester United
|2009
|Lionel Messi
|Barcelona
|2010
|Lionel Messi
|Barcelona
|2011
|Lionel Messi
|Barcelona
|2012
|Lionel Messi
|Barcelona
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|2015
|Lionel Messi
|Barcelona
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|2018
|Luka Modrić
|Real Madrid
|2019
|Lionel Messi
|Barcelona
|2020
|Ödül verilmedi
|COVID-19 nedeniyle iptal edildi
|2021
|Lionel Messi
|Paris Saint-Germain
|2022
|Karim Benzema
|Real Madrid
|2023
|Lionel Messi
|Inter Miami
|2024
|Rodri
|Manchester City
|2025
|Ousmane Dembélé
|Paris Saint-Germain
|2026
|Harry Kane
|Bayern Münih