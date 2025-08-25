MEB 1. sınıf şube belirleme kurası: Sınıflar ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çekilecek olan kura ile 1. ve 5. sınıf şubeleri belirlenecek. Yani ilk okul 1 ve 5. sınıfa geçen öğrencilerin öğretmenleri bu kura sistemi ile belli olacak. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlı herkes çocuğum hangi öğretmene çıktı, sınıfı belli oldu mu, kura çekimi ne zaman, sınıflar ne zaman belli olacak? diye internette aratmalara başladı. Siz değerli okurlarımız için merak edilenleri bu haberde derledik.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül 2025 tarihinde uyum haftası ile başlayacak. 5 Eylül'e kadar okul öncesi eğitim kurumlarında, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarında, ilkokulların 1. sınıflarında ve ortaokulların 5. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uyum haftası olarak adlandırılan hafta kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2025?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenleri kura sonucu açıklanacak. 5. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şubelerinin de belirleneceği sınıf şube kurası için bekleyiş sürüyor. MEB tarafından yapılacak olan sınıf şube belirleme kurası sonrası 1. ve 5. sınıf şubeleri belirlenecek. Kura çekiminin ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Sınıf belirleme kurasının bugün yapılacağı tahmin ediliyor.

1 VE 5. SINIFLAR İÇİN ŞUBE BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Sınıf belirleme kurasının Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak bu hafta yapılması bekleniyor. Ağustos ayında sınıfların belirlenmesinin ardından eylül ayının ilk haftasında uyum haftası yaşanacak. MEB 1. ve 5. sınıf şubeleri e okul sistemi üzerinden duyurulacak. Sınıflar geçen sene 28-30 Ağustos tarihlerinde belirlenmişti.

SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

E okul üzerinden çekilecek olan sınıf belirleme kurası e okul sistemi üzerinden duyurulacak. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurasının bu hafta çekilmesi beklenirken sınıf belirleme kura sonuçları e devlet ve MEB resmi internet sitesinden duyurulacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takvimine göre okullar 19 Haziran 2026'da yaz tatiline girecek.