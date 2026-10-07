MEB'den açıklama! Bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbul'da eğitime ara verildi mi?

7 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırının ardından eğitim durumuyla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından ''Bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbul'da eğitime ara verildi mi?'' sorusunun cevabı netlik kazandı.

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İstanbul'da öğrenciler ve veliler, 7 Ekim Çarşamba günü okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından eğitim öğretime ilişkin alınan karar da belli oldu. Peki, bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbul'da eğitime ara verildi mi?

MEBden açıklama! Bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbulda eğitime ara verildi mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, 7 EKİM BUGÜN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı okulda eğitime geçici olarak ara verileceği bildirildi. Söz konusu okulda 6 ve 7 Ekim tarihlerinde eğitim öğretim faaliyetleri yapılmayacak.

Tatil kararı yalnızca olayın meydana geldiği okul için geçerli. İstanbul genelindeki diğer okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

MEBden açıklama! Bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbulda eğitime ara verildi mi?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURDU

Başakşehir'de yaşanan bıçaklı saldırı olayına ilişkin MEB tarafından açıklama yapıldı. Mevzu bahis okulda eğitime ara verildiği bildirilirken konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı da aktarıldı.

MEBden açıklama! Bugün okullar tatil mi, 7 Ekim İstanbulda eğitime ara verildi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Başahşehir okul saldırısına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''6 Ekim 2026 Salı günü sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır.

Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır.

Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir.

Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır.

Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir.

Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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