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Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?
Mecidiyeköy, Metro, Intihar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mecidiyeköy metro neden kapalı, sorusuna cevap aranıyor. Mecidiyeköy metro hattının ne zaman açılacağı ve neden kapalı olduğu, İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Peki, Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy metro aktif mi? İşte detaylar.

Son dakika Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar yaşandı. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu  intihar girişiminde bulundu. Metro seferleri aksadı. Peki, Mecidiyeköy metrosu açıldı mı? Metrolar düzeldi mi? İşte detaylar.

MECİDİYEKÖY METRO HATTI ÇALIŞMIYOR MU, NEDEN?

İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatıldı. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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