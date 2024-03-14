Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 15:10 - Güncelleme: 14 Mart 2024 15:18 - Güncelleme:

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Mecidiyeköy metro neden kapalı, sorusuna cevap aranıyor. Mecidiyeköy metro hattının ne zaman açılacağı ve neden kapalı olduğu, İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Peki, Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? Mecidiyeköy metro aktif mi? İşte detaylar.