Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM kapanış tarihi ve tatil takvimi

Türkiye’de yasama sürecini yakından izleyen vatandaşların gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yaz tatiline ne zaman çıkacağı sorusu yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde çalışmalarına ara veren Meclis’in bu yıl hangi tarihte kapanış yapacağı ve hangi tarihten itibaren yasama faaliyetlerine ara verileceği netlik kazandı.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 93’üncü maddesi ve Meclis İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Temmuz itibarıyla tatile giriyor. 2025 yılı için de bu kural geçerli olacak.

Bu kapsamda Meclis 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla resmi olarak yasama faaliyetlerine üç aylık bir ara verecek. Bu süreçte milletvekilleri memleketlerinde ya da görev bölgelerinde çalışmalarına devam edecek olsa da Meclis Genel Kurulu’nda ve komisyonlarda yasa görüşmeleri durdurulacak.

GEREKLİ DURUMLARDA MECLİS YENİDEN TOPLANABİLİR

Meclis her ne kadar yaz tatiline girse de olağanüstü bir durum yaşanması halinde yeniden toplantıya çağrılabilir. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ya da TBMM üyelerinin beşte birinin yazılı talebi doğrultusunda Meclis, tatil döneminde de olağanüstü toplanabilir.

Bu tür durumlarda yalnızca çağrının konusu gündeme alınır ve o konunun görüşmeleri tamamlanmadan Meclis yeniden tatile giremez. Kısacası acil bir gelişme yaşanması halinde yasama faaliyetlerinin yeniden başlatılması hukuken mümkündür.

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GÜNDEMİN YOĞUNLUĞU TATİLİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da Meclis’in gündeminde yer alan yasa tekliflerinin sayısı, oturumların süresi ve komisyon çalışmalarının yoğunluğu tatil takviminin değişmesine yol açabilir.

Geçtiğimiz yıllarda da bazı önemli yasa görüşmeleri nedeniyle Meclis’in tatile çıkış tarihi ertelenmişti. Benzer bir durumun 2025 yılında da yaşanması halinde aynı karar alınabilir.

MECLİS NE ZAMAN TEKRAR AÇILIYOR?

TBMM’nin tatili her yıl üç ay sürüyor ve Meclis 1 Ekim’de yeniden çalışmalarına başlıyor. 2025 yılı için de Meclis’in 1 Ekim Çarşamba günü yeniden toplanması ve Genel Kurul’un açılması bekleniyor.