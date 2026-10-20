Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi yapımın yeni bölümü için geri sayım sürerken Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayın akışını değiştirdi. Futbol karşılaşmasının ardından dizinin ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölümün başlama saati merak ediliyor. İşte 20 Ekim TRT 1 yayın akışı ve 89. yeni bölüm bilgileri...

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Mehmed Fetihler Sultanı, 20 Ekim Salı günü yayın akışındaki değişiklik nedeniyle gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile karşılaşacak olması, dizinin her zamanki yayın düzenine ilişkin merakı artırdı. TRT 1'in güncel programında futbol karşılaşmasına ve tarihi dizinin yeni bölümüne yer verilirken izleyiciler yayın saatini araştırmaya başladı.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI?

Mehmed Fetihler Sultanı, 20 Ekim 2026 Salı günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Kanalın resmi yayın akışına göre dizinin bu akşamki yayınında herhangi bir iptal bulunmuyor. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle dizinin başlama saati değişti. Saat 19.45'te başlayacak futbol mücadelesinin ardından Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim Mehmed Fetihler Sultanı yayın durumu

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın 89. bölümü 20 Ekim 2026 Salı akşamı saat 21.30'da yayınlanacak. TRT 1'in resmi yayın takviminde yeni bölüm için belirlenen saat değişirken dizi bu hafta da izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Kanalın duyurusuna göre bölüm özetsiz olarak ekrana gelecek.

Dizinin 89. bölümünde Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında giderek artan gerilim ön plana çıkacak. Sultan Mehmed, Roma hedefini ertelemek zorunda kalırken yaklaşan savaşı önlemek amacıyla yeni bir diplomatik adım atmaya hazırlanacak. Tebriz'de yürütülen siyasi hesaplar ise iki hükümdarın planlarını etkileyecek.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim Mehmed Fetihler Sultanı yayın durumu

MEHMED FETİHLER SULTANI 89. BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1'in 20 Ekim Salı tarihli resmi yayın akışına göre Mehmed Fetihler Sultanı 89. bölüm saat 21.30'da başlayacak. Dizinin yeni bölümü, saat 19.45'te başlayacak Fenerbahçe Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından yayınlanacak. TRT 1'in paylaştığı duyuruda yeni bölümün özetsiz olarak ekrana geleceği belirtilirken izleyiciler saat 21.30'dan itibaren diziyi takip edebilecek.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim Mehmed Fetihler Sultanı yayın durumu

20 EKİM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Fenerbahçe Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

21.30 Mehmed Fetihler Sultanı 89. bölüm

00.15 Teşkilat

02.15 Seksenler

03.20 Alparslan Büyük Selçuklu

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