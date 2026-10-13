Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu sorusu, 13 Ekim Salı günü TRT 1 yayın akışını takip eden izleyicilerin gündemine geldi. Galatasaray-Barcelona maçının aynı akşam ekrana gelecek olması nedeniyle dizinin yayın saati ve yeni bölüm durumu merak ediliyor.

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TRT 1 ekranlarının salı akşamı yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı için 13 Ekim yayın planı belli oldu. İzleyiciler bir yandan dizinin yeni bölümünü beklerken diğer yandan saat 22.00’de başlayacak Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle yayın akışında nasıl bir düzenleme yapılacağını araştırıyor. TRT 1’in güncel yayın akışında hem diziye hem de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yer veriliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı, 13 Ekim 2026 Salı akşamı TRT 1 yayın akışında saat 20.00’de yer alıyor. Kanalın resmi yayın akışında dizinin ardından saat 22.00’de Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması bulunuyor.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam var mı? Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle gündemde

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın yeni bölümü bu akşam özetsiz yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizi, normal salı akşamı kuşağında ekrana geldikten sonra kanalın yayın planı saat 22.00’de Galatasaray-Barcelona maçına geçecek.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam var mı? Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle gündemde

Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının aynı güne denk gelmesi, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu. Ancak dizinin resmi hesaplarından özetsiz yeni bölümün saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

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