Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Tuba Ünsal, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolünü oynuyor. Geçirdiği FMF atağının ardından sete ara vermesiyle beraber 4 Haziran'da yeni bölüm yayınlanacak mı, Salı günü dizi var mı, yok mu araması da gündeme geldi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Mehmed Fetihler Sultanı'nda heyecan devam ederken Mara Hatun rolünü oynayan Tuba Ünsal'ın rahatsızlanması sonucunda izleyiciler dizi yayınlanacak mı, ara mı verildi aramasını yaptı.

Ünsal, geçirdiği FMF atağının ardından sağlık durumunu sosyal medya hesabından "Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanenin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" notu ile paylaştı.

Dizinin yeni bölümünün kendi gününde yayınlanası bekleniyorken yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak TRT 1 yayın akışında Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü ile yer alıyor.

Dizi, salı günleri 20.00'da izleyici ile buluşurken oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Emine Ün, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun.