Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı&#039;nın Mara Hatun&#039;u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi
Mehmed Fetihler Sultanı, Tuba Ünsal, Trt 1, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Tuba Ünsal, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolünü oynuyor. Geçirdiği FMF atağının ardından sete ara vermesiyle beraber 4 Haziran'da yeni bölüm yayınlanacak mı, Salı günü dizi var mı, yok mu araması da gündeme geldi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Mehmed Fetihler Sultanı'nda heyecan devam ederken Mara Hatun rolünü oynayan Tuba Ünsal'ın rahatsızlanması sonucunda izleyiciler dizi yayınlanacak mı, ara mı verildi aramasını yaptı. 

Ünsal, geçirdiği FMF atağının ardından sağlık durumunu sosyal medya hesabından "Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanenin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" notu ile paylaştı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi - 1. Resim

Dizinin yeni bölümünün kendi gününde yayınlanası bekleniyorken yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak TRT 1 yayın akışında Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü ile yer alıyor.

Dizi, salı günleri 20.00'da izleyici ile buluşurken oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Emine Ün, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal, geçirdiği FMF atağı sebebiyle sete ara verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandıFETÖ’cülerin ‘sarılma’ taktiği tutmadı! ‘Al gülüm ver gülüm’ dediler bakın ne oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FMF atağı geçiren Tuba Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - HaberlerFMF atağı geçiren Tuba Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiKatılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı, 31 Mayıs'a kadar talep toplayacak - HaberlerKatılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı, 31 Mayıs'a kadar talep toplayacakSahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacak - HaberlerSahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 3-14 Haziran'da yapılacakYazar Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendi - HaberlerYazar Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendiCanlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğdu - HaberlerCanlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğduSüper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak - HaberlerSüper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...