Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı
TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Dizinin bu haftaki yayınında değişikliğe gidilirken ''Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?'' sorularının cevapları araştırılıyor.
Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 yayın akışında değişikliğe gidildiği görülürken dizinin yeni bölüm tarihi ise merak konusu oldu.
MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?
Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, 3 Kasım Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. TRT 1'in açıkladığı yayın planında dizinin yeni bölümü yerine UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi bulunuyor. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma, akşam kuşağındaki yayın düzenini değiştirdi.
Yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak olan Mehmed Fetihler Sultanı'nın 10 Kasım 2026 Salı günü yeniden ekrana gelmesi bekleniyor.
3 KASIM 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç önü
20.45 Galatasaray - Stuttgart
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (tekrar)
02.00 Seksenler
03.25 Alparslan: Büyük Selçuklu