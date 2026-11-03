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Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı

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Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı
Başlık ResmiMehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Dizinin bu haftaki yayınında değişikliğe gidilirken ''Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 yayın akışında değişikliğe gidildiği görülürken dizinin yeni bölüm tarihi ise merak konusu oldu.

Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı
Başlık ResmiMehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı

MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, 3 Kasım Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. TRT 1'in açıkladığı yayın planında dizinin yeni bölümü yerine UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi bulunuyor. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma, akşam kuşağındaki yayın düzenini değiştirdi.

Yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak olan Mehmed Fetihler Sultanı'nın 10 Kasım 2026 Salı günü yeniden ekrana gelmesi bekleniyor.

Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı
Başlık ResmiMehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışında yer almadı

3 KASIM 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç önü

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (tekrar)

02.00 Seksenler

03.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

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