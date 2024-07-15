Menderes’te çıkan orman yangınına ihbarın ardından ekipler sevk edildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
15 Temmuz günü İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından dumanlar gökyüzüne yükseldi. Vatandaşları endişelendiren yangının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken Menderes son dakika orman yangını söndürüldü mü merak edildi.
Bugün Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ederken son durumuna dair bilgi paylaşıldı.
İZMİR MENDERES SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
15 Temmuz günü İzmir Menderes'te ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken yangın, Oğlananası Mahallesi'nde çıktı.
15.57'de fark edilen orman yangınına ihbar sonrasında ekipler sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi