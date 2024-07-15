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Menderes’te çıkan orman yangınına ihbarın ardından ekipler sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz günü İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından dumanlar gökyüzüne yükseldi. Vatandaşları endişelendiren yangının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken Menderes son dakika orman yangını söndürüldü mü merak edildi.

Bugün Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ederken son durumuna dair bilgi paylaşıldı.

İZMİR MENDERES SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

15 Temmuz günü İzmir Menderes'te ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken yangın, Oğlananası Mahallesi'nde çıktı.

Menderes’te çıkan orman yangınına ihbarın ardından ekipler sevk edildi - 1. Resim

15.57'de fark edilen orman yangınına ihbar sonrasında ekipler sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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