Meral Akşener kongrede aday mı? Akşener’den olağanüstü kongre kararı sonrası açıklamalar

İyi Parti yerel seçimde bir önceki yerel seçime kıyasla başarısız olmasının ardından Bilge Yılmaz, görevinden istifa ederek, Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin olağanüstü kongreye gideceğini duyurdu. Meral Akşener genel başkanlığa tekrar aday mı merak edildi. Peki, Meral Akşener kongrede aday mı? İşte Meral Akşener’in kongre kararına ilişkin açıklamaları…

Meral Akşener kongrede aday mı? İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre kararı alan İYİ Parti’de henüz aday ismi yok. Herkes Meral Akşener tekrar aday olacak mı merak ediyor.

MERAL AKŞENER KONGREDE ADAY MI?

İyi Parti'deki hezimetin ardından Bilge Yılmaz, Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ederek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağımsız meclis üyesi İbrahim Özkan da Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını öne sürmüştü.

Seçim gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Akşener, basın mensuplarının karşısına geçerek ilk değerlendirmelerini paylaştı.

"Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştirimizi yapacağız" diyen Akşener, olağanüstü seçimli kongreye gideceklerini duyurdu.

Akşener, aday olup olmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

MERAL AKŞENER’İN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMALARI

"Öncelikle sandıklarda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum.

Biliyorsunuz demokraside her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesi ile sandığa attığı oyudur. Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacını bildik. Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 beldeyi bize emanet etti. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşmalara, suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz 10 bin liralık maaşları ile sefalete mecbur olmadıklarını gösterdi. Gençlerimiz mülakatlarda hakkının çalınmasına mecbur olmadığını gösterdi. Kadınlar tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını gösterdi.

Seçmenimiz bu seçimde de en esaslı mesajını iktidara verdi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe, hak yiyen, hakka giren adaletsizliğe 'artık yeter' dedi. Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Biz kendisini defalarca uyarmış milletin sesinden kaçma, milletin hakkına girme, milletin sabrını taşırma demiştik.

Her konuşmamda Sayın Erdoğan'a çağrılar yaptım ama kendisi ısrarla bu çağrılarımı geçiştirdi ve dün akşam AK Parti'nin eriyen oyları ile yüzleşti. Umarım ki artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım ki Erdoğan bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır.

Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştirimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız.

Tam da bu sebeple en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız."