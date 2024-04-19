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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayınlanmasının ardından 2024 yılı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi araştırılıyor. 

Piyasalara dair dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentileri yayımlandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 40,01 lira oldu - 1. Resim

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankette 40,53 TL  iken bu anket döneminde 40,01 lira olarak açıklandı. 

Enflasyon beklentisi bir önceki ankette yüzde 44,19 iken bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 35,17 oldu. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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