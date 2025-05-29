Mesut Komiserin düşmanı 11 yıl sonra dönüyor! Cevher Şanlı Arka Sokaklar'da

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da unutulmaz bir karakter geri dönüyor. Mesut Komiser’in ezeli düşmanı Cevher Şanlı, tam 11 yıl sonra izleyici karşısına çıkıyor.

Yıllardır ekranlara damga vuran Arka Sokaklar dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polisiye dizinin kemikleşmiş karakterlerinden biri olan Mesut Komiser’in en büyük düşmanı Cevher Şanlı, tam 11 yıl sonra sürpriz bir şekilde yeniden kadroya dahil oldu.

MESUT KOMİSER'İN DÜŞMANI GERİ DÖNÜYOR!

Arka Sokaklar dizisine yıllar sonra katılan Cevher Şanlı, Mesut Komiser’in özel harekat yıllarından tanıdığı eski dostu ve aynı zamanda en büyük düşmanı olarak akıllara kazınmıştı. Daha önce öldüğünü sandığımız bu karakter, bazı “derin yapıların” desteğiyle yıllar boyunca hayatta kalmayı başardı ve şimdi yeni görevlerle Arka Sokaklar’ın hikayesine dahil oluyor. Cevher’in yeniden ortaya çıkışı, dizide dengeleri tamamen değiştirecek.

CEVHER ŞANLI KİMDİR?

Cevher Şanlı, Mesut’un askerlik döneminden tanıdığı, zeki ve acımasız bir özel harekatçıdır. Ancak zamanla yolları ayrılan ikili, karşı karşıya gelir. 11 yıl boyunca sahalardan uzak kalan Cevher, savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak görev almış, düşman saflarında karanlık görevlere imza atmıştır. Zaman içinde acımasızlığı ve amansızlığıyla dikkat çeken Cevher, Mesut’a karşı duyduğu kini asla unutmaz.

Oyuncu Nail Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, “Bu sezon Mesut dışında başka karakterlerle de karşılıklı çok etkili sahnelerimiz olacak. Hem duygu dolu hem aksiyon yüklü anlar izleyiciyi bekliyor,” diyerek geri dönüşüne dair ipuçları verdi.

CEVHER ŞANLI KAÇINCI BÖLÜMDE GERİ DÖNÜYOR?

Arka Sokaklar’ın 715. bölümünde ekrana geleceği öngörülen Cevher Şanlı karakteri, hikayeye bomba gibi bir giriş yapacak. Dizinin yeni sezonunda Mesut ile Cevher arasındaki hesaplaşmanın nasıl gelişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.