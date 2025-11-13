TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Gözler Metehan Baltacı'nın babasına çevrildi.

Metehan Baltacı. 3 Kasım 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Defans mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Baltacı, 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından arama motorlarında "Metehan Baltacı'nın babası kimdir?" sorusu sorgulatılmaya başlandı.

METEHAN BALTACI'NIN BABASI KİMDİR?

Galatasaray'ın dikkat çeken genç futbolcusu Metehan Baltacı, sahadaki performansının yanı sıra adının bahis soruşturmasında geçmesiyle de gündeme geldi.

Ayrıca Metehan Baltacı'nın babası hakkında da detaylı bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Ancak babası hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi yansıtılmamıştır. Bu nedenle Baltacı'nın babasının kim olduğu bilinmemektedir.

Galatasaray alt yapısına seçilen Metehan Baltacı, 2021-2022 sezonunda İskenderunspor, 2023-2024 sezonunda ise Eyüpspor’da kiralık olarak forma giymiştir.

SEVCAN GİRGİN

