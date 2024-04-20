Meteoroloji’ye göre bugün İstanbul’da yağışın devam etmesi bekleniyor

Türkiye genelide kapalı havanın hakim olmasıyla beraber vatandaşlar yağmur devam edecek mi merak ediyor. Yağışlı havaya uyanan İstanbullular yağmur var mı sorusunu araştırmakta. İşte 20 Nisan hava durumu bilgileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve fırtına nedeniyle 45 il için "sarı" kodlu uyarı verdi. İşte bugünün hava durumu...

MGM tarafından, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için uyarı yapıldı.

Marmara'da parçalı bulutlu hava beklenirken bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurların, Bilecik hariç olarak bölge genelinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın olması bekleniyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenmektedir.