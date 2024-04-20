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Meteoroloji’ye göre bugün İstanbul’da yağışın devam etmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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MGM tarafından, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için uyarı yapıldı.

Marmara'da parçalı bulutlu hava beklenirken bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurların, Bilecik hariç olarak bölge genelinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın olması bekleniyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenmektedir.

Meteoroloji’ye göre bugün İstanbul’da yağışın devam etmesi bekleniyor - 1. Resim

Meteoroloji’ye göre bugün İstanbul’da yağışın devam etmesi bekleniyor - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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