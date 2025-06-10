MGM'den kritik uyarı, geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son paylaşımlara göre; yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluyken Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Bugün Ardahan, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleriyle beraber Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyir izlemeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

10 HAZİRAN 2025 SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, Ege Bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Akdeniz Bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz Bölgesi parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.