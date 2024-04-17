MHRS randevusuna gidilmemesi halinde 15 gün boyunca bütün branşlar randevuya kapalı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası MHRS üzerinden randevu alınıp gitmezsek ne olur sorusu araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanelerine MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyenlere yeni yaptırımlar geldiğini açıkladı.

Ardından MHRS randevusuna gitmezsek ne olur araştırılıyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aile hekimlerinden, devlet ve araştırma hastanelerinden online olarak randevu alınabiliyor.

Randevuya gidilmemesi durumunda 15 gün randevu alamama kuralı uygulanıyordu.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından randevu alamama kuralına yeni bir ek kural getirildi.

Düzenlemeye göre randevu alınan branşa gidilmediği takdirde 15 gün boyunca bütün branşlar randevu alımına kapalı olacak.

Hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları, randevu talebinde yaşanan yoğunluk ve kapasite sorunlarının önüne geçmek için yeni tedbirin uygulamaya alındığı öğrenildi.

Bakan Koca açıklamasında, 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart döneminde 6 milyon kişinin randevu alıp gitmediğini belirtti.

Ayrıca son dakika randevuların iptal edilmesiyle oluşan boşluğu ise "randevuma geleceğim" onayıyla geçilecek. Onayın önceki gün 23.59'da kadar verilmesi gerekiyor.