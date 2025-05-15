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Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin genelinde birden fazla ilde cazip fiyatlarla arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe satış işlemlerini gerçekleştiriyor. Giresun, Manisa, Sivas, Çorum gibi gelişmekte olan şehirlerin de aralarında bulunduğu çeşitli illerde satışa sunulan taşınmazlar, ihale usulü yeni sahiplerini buluyor.

Milli Emlak'ta ihaleye çıkarılan taşınmazlar arasında özellikle dar gelirli vatandaşların da bütçesine uygun seçenekler bulunuyor. 

Yatırım potansiyeli yüksek olan bu gayrimenkullar, yer yer piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa çıkıyor. Bu sebeple fırsatı kaçırmamak adına Milli Emlak'ta yer alan arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçenin fiyatları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa fiyatları 40.000 TL gibi cazip rakamlardam başlıyor. Bu satışlar başvuru şartlarını karşılayan herkesin katılımına açık olarak düzenlenmektedir.

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor - 1. Resim

ÇORUM'DA ARSA SATILACAK!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çorum'un Alaca ilçesinde tahmin edilen ihale bedeli 40.000 TL'den arsa satılacağını duyurdu. Bahsedilen taşınmazın teminat bedeli 12.000,00 TL olarak duyuruldu.

Uygun yüzölçümü 1.113,16 metrekare olarak açıklanan arsanın ihale zamanı 20 Mayıs 2025 saat 14.00 olarak belirtildi.

İşte Çorum ilindeki o arsa;

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor - 2. Resim

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor - 3. Resim

GİRESUN'DA UYGUN FİYATA ARAZİ SATIŞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Giresun'un Doğankent ilçesinde tahmin edilen ihale bedeli 163.000,00'den en arazi satılacağını açıkladı. Bahsi geçen taşınmazın teminat bedeli 48.900,00 olarak duyuruldu.

Uygun yüzölçümü 2.326,06  metrekare olarak belirtilen tarlanın ihale zamanı 16 Mayıs 2025 saat 10.15 olarak belirtildi.

İşte Giresun ilinde satılacak o arazi;

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor - 4. Resim

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını duyurdu! Kaçıran pişman oluyor - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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