Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek

MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

MSÜ'de OBP var mı? MSÜ tercihlerine okul puanı ekleniyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 03 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tercih işlemleri devam ediyor. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri ise 3 Nisan günü başladı. Peki, tercihler ne zaman bitecek? MSÜ tercih başvurusu nasıl yapılır? MSÜ yerleştirme İşlemleri ne zaman? İşte detaylar...

2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, sorusuna cevap aranıyor. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 3 Nisan 2024 günü alınmaya başlandı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı tercih nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

MİLL&İCİRC; SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TERCİH İŞLEMLERİ

2024-MSÜ tercih işlemleri 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

10 Mayıs günü saat 23:59'a kadar belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ 2024 tercih ekranı açıldı. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecek.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyecekler.

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacak.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacak.

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

MSÜ yerleştirme işlemlerinde tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirilecekler.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacak.

Harp Okulları için 2024 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecek.