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Milli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi

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Milli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi
Başlık ResmiMilli takım aday kadroda kimler var

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde beklenen kadro açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Riva'da düzenlenen basın toplantısında milli takımın yeni dönemindeki ilk aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Kadroda Berke Özer, Ersin Destanoğlu ve Enes Ünal gibi isimler yer alırken, son aday kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci bu kez listeye alınmadı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarında görev yapabilecek futbolcuları duyurdu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açıklamada kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden toplam 26 futbolcu yer aldı. Peki, Milli takım aday kadroda kimler var? Kimler aday kadroya dahil edilmedi?

Milli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi
Başlık ResmiMilli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi

MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Yalçın'ın ilk aday kadrosunda genç oyuncularla tecrübeli isimler bir araya geldi. Berke Özer, Arda Güler, Can Uzun, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Enes Ünal gibi futbolcular listede kendilerine yer buldu.

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Milli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi
Başlık ResmiMilli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi

KEREM AKTÜRKOĞLU, MERT MÜLDÜR VE İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA YOK

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda bazı önemli isimlerin bulunmaması dikkat çekti. Son milli takım kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan yeni listeye dahil edilmedi. Altay Bayındır da teknik heyetin tercihleri arasında yer almadı.

Milli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi
Başlık ResmiMilli takım aday kadroda kimler var? Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kasım programında iki önemli mücadeleye çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Millilerimiz ikinci karşılaşmasında ise 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında puan arayacak.

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