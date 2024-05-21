Mira adı Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçiyor

Eski likya kentlerinden biri olan Mira kelimesinin anlamı tartışma olurken, Milena sevilen kız anlamına geliyor

Eski likya kentlerinden biri olan Mira kelimesinin anlamı tartışma olurken, Milena sevilen kız anlamına geliyor

Son yıllarda çokça kullanılan isimler arasında olan "Mira Milena" ne demek merak edilirken Kur'an'da geçiyor mu, caiz midir gibi sorular da tercih edecek olan anne ve babaların gündeminde yer aldı. İşte anlamı ve hangi surede geçtiğine dair bilgiler...

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni doğan kızına verdiği isim olan "Mira Milena" gündemde yer alırken görenler Kur'an'da geçip geçmediğini araştırmaya başladı. Milena kelimesi Kur'an'da geçmezken Mira, bir surede yer alıyor. İşte detaylar...

Mira kelimesi, Kehf suresinde yer alıyor ve "tartışma, münakaşa etmek" anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerimde bir adın geçmesi İslam'da bir ölçü değildir. İsmi vermek caiz olmakla birlikte bu İslam kültüründe kullanılmamış, daha sonradan Batı dillerinde de bulunması sebebiyle yaygınlaşmıştır.

MİLENA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Milena kelimesi, Slav milletlerinde fazla kullanılırken sevilen kız ve zarif anlamına geliyor. Yabancıların daha çok kullandığı Milena isminin Müslüman Türk kız çocuklarına verilmesi caiz değildir. Kur'an'da da geçmemekte olan ismin yanında benzer farklı isim kombinasyonları yapılıyor.

Anlamları arasında ise zarif, sevgi, sevgili, yardımsever, sevimli yer alıyor. 2018- 2024 yılları aralığında popülerleşmeye başlayan isim gün geçtikçe daha da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Anne ve babaların sıklıkla tercih ettiği isim başka dillerde de farklı anlamlara geliyor. Mesela İspanyolcada "bakmak anlamına gelirken, Rusçada "Dünya", Farsçada "emir veren komutan" olarak geçiyor.