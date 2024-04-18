MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme:

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DHKP-C sorumlusu olan ve hakkında yakalama kararın bulunan Fehmi Oral Meşe'nin yakalanmasının ardından Fehmi Oral Meşe kimdir, yakalandı mı soruları araştırılıyor.