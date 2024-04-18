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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe&#039;yi yakaladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DHKP-C sorumlusu olan ve hakkında yakalama kararın bulunan Fehmi Oral Meşe'nin yakalanmasının ardından Fehmi Oral Meşe kimdir, yakalandı mı soruları araştırılıyor.

Hakkında yakalama kararı da bulunan Fehmi Oral Meşe kimdir, suçu ne, yakalandı mı soruları araştırılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından TEM Şube terör örgütü olan DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Meşe'nin DHKP-C silahlı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

Terör örgütü sorumluları arasında olan Meşe'nin hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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